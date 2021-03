Calcio femminile: l’Alessandria perde in casa contro il Pinerolo, ora la strada per la salvezza si complica

Alessandria (Alessandria Calcio Femminile 1 – Pinerolo 3) – Ennesima sconfitta per l’Alessandria Calcio Femminile che nell’ultimo fine settimana, fra le mura amiche del campo sportivo delle “Casermette”, decima di andata del campionato di calcio femminile di Serie C Girone A, ha perso 3-1 la sfida al Pinerolo.

Dopo alcuni minuti di studio, passano in vantaggio le torinesi grazie ad una grande conclusione di Gueli che insacca poco sotto al sette, Alice Fara non può intervenire.

L’Acf Alessandria cerca la via per trovare il pareggio ma la difesa attenta del Pinerolo può gestire e ripartire. Ed è proprio da una ripartenza che arriva il raddoppio delle ospiti: al 43’ Gueli si rende protagonista di una lunga discesa sulla destra e scarica il pallone a Mellano che in due tempi calcia e trova il gol. Anche qui Fara non può fare altro che guardare il pallone insaccarsi nel palo più lontano.

Prima della fine del primo tempo, l’Alessandria accorcia le distanze con Arroyo che lascia partire un gran destro che si insacca alle spalle di Milone riaprendo di fatto i giochi.

Nella ripresa le alessandrine provano a sfondare sia dalla parte destra che sulla sinistra ma la difesa pinerolese non si distrae e spegne sul nascere le incursioni pericolose. Al 3’ si infortuna Chiara Mensi, botta alla tempia per lei, e alla fine è costretta al cambio accompagnata in panchina in braccio al capitano Lardo.

Al 7’ il pallone del calcio d’angolo rimane pericolosamente in area delle ospiti ma le Grigie non riescono a spingerlo in porta, colpendo più volte le difensori e alla fine servendo il difensore che allontana. Azione fotocopia dalla parte opposta, le Grigie bisticciano con il pallone e Siotto da sola può colpire spedendo la sfera in rete. 3-1 per il Pinerolo.

Le alessandrine hanno l’occasione per riaprire una seconda volta il punteggio da calcio di rigore, atterramento di Barbara Di Stefano in area pinerolese: dagli undici metri si presenta Bergaglia che però calcia in bocca al portiere.

La gara termina 3 a 1 in favore del Pinerolo che grazie ai tre punti sale in seconda posizione. Per l’Alessandria si complica la pratica salvezza causa la vittoria in casa dello Spezia contro lo Speranza Agrate, che allunga di fatto la distanza dalle alessandrine.