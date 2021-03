Calcio Serie D: Derthona cade in trasferta contro l’Imperia, il Casale si arrende al “Palli” alla Castellanzese

Alessandria – Altra domenica da dimenticare per le compagini calcistiche della provincia di Alessandria impegnate nel campionato di Serie D Girone A.

L’Hsl Derthona è stata piegata, in trasferta, dall’Imperia per 2-0.

Fatale, per i Leoncelli di mister Pellegrini, un uno-due micidiale per i liguri, a segno con due reti in appena tre minuti a inizio ripresa. Prima Di Salvatore buca Teti con un sinistro radente e preciso dopo un fulmineo contropiede, poi un’altra palla persa provoca il raddoppio, con un colpo di testa di Capra al 50’.

L’Hsl Derthona resta fermo a quota 25 punti in classifica, ormai in zona playout.

Male anche il Casale. I Nerostellati si sono arresi, al “Palli”, alla Castellanzese per 2-0. Fatali per i monferrini un rigore realizzato da Colombo al 41’ del primo tempo e un gol di Zazzi al 14’ della ripresa. Nel mezzo una rete messa a segno, per il Casale, da Franchini per il momentaneo pareggio.

In classifica i Neri restano fermi a quota 24, un punto sotto il Derthona.