Calcio Serie D: esonerato il mister dell’Hsl Derthona Luca Pellegrini

Tortona – La sconfitta, nel campionato di calcio di Serie D Girone A, in casa dell’Imperia di ieri pomeriggio dell’Hsl Derthona è stata fatale per Luca Pellegrini che stamane è stato esonerato e non è, più, dunque l’allenatore dei Leoncelli.

Pellegrini lascia, dunque, dopo più di tre anni sulla panchina dei Bianconeri e con un palmarès di tutto rispetto: due campionati e due coppe di categoria vinte nei primi due anni con solo due sconfitte sul campo e un campionato di Eccellenza dominato assieme al Saluzzo fino alla sospensione per Covid. Poi l’ottimo inizio in serie D fino a gennaio quando è iniziato un periodo buio con una sola vittoria in tredici gare.

Pellegrini aveva già presentato le dimissioni sabato scorso dopo il ko esterno con il Sestri Levante, ma la società le aveva respinte dandogli fiducia ancora per le due partite della scorsa settimana. Ma dopo i due ko consecutivi, contro Folgore Caratese al “Coppi” e Imperia fuori casa, stamane è arrivata la decisione da parte della società di esonerare il tecnico.