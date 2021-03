Hockey in Line: alla prima gara playoff Monleale sfiora solo la vittoria ma a passare è Real Torino

Torino – Vittoria esterna sfiorata per l’Hockey Monleale che nel fine settimana, nel primo match valido per i playoff round, si è arreso solo ai rigori contro un buon Real Torino.

Buona la partenza dei tortonesi che trovano subito il vantaggio all’inizio grazie a Riccardo Oddone. Torino non ci sta e il primo tempo è caratterizzato da continue inversioni di campo. Monleale riesce comunque ad allungare grazie alla rete di Lusignani e la prima parte di gara termina con il risultato di 2-0 per i tortonesi.

Nella ripresa come previsto si scatena la guerra e complici alcuni ingenui falli del Monleale, il Real Torino accorcia. Ci pensa Mattia Pagani a riportare in avanti il Monleale che sul 3 a 1 pensa di aver messo in sicurezza l’incontro a sei minuti dalla fine. Che nell’hockey sono però un’eternità ed infatti il Monleale diminuisce il pressing, facendo sì che il Real Torino, negli ultimi 2’ di gioco, agguanti il pareggio, prima con Codebò e poi con Meirone. L’Over Time sfila via con Ghiglione che colpisce in pieno la traversa, sfiorando il colpaccio per il Monleale. Si vai ai rigori e a spuntarla è Torino che riesce a portare a casa i due punti. Per Monleale un solo punto e l’amaro in bocca di aver visto volare via 3 punti a pochi secondi dal termine.

Il 13 marzo il secondo round playoff con Monleale che riceverà la visita del Piacenza.