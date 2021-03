L’Alessandria esulta di nuovo: al “Mocca” vittoria di misura contro la Carrarese

Alessandria (Alessandria 1 – Carrarese 0) – Ritorno alla vittoria per l’Alessandria Calcio che oggi pomeriggio, ottava di ritorno del campionato di calcio di Serie C Girone A, ha battuto di misura la Carrarese al “Moccagatta” per 1-0. I Grigi non vincevano dalla metà di gennaio, 2-1 esterno sull’Olbia. Decisivo per i piemontesi la rete di Eusepi all’8’ del primo tempo su calcio di rigore.

La cronaca.

Mister Longo recupera Bruccini, ma parte dalla panchina. Di nuovo titolare Eusepi in attacco, con Arrighini, e regista è Gazzi. Carrarese anche senza Caccavallo, ma con un inedito 3-4-3, che in fase di non possesso diventa un 5-2-3.

L’Alessandria, in occasione dei 109 anni di fondazione del club, si presenta in campo con una divisa biancoceleste, i colori sociali della squadra quando fu fondata.

Al 3’ Alessandria pericolosa: punizione calciata da Di Quinzio da posizione defilata, Mazzini respinge come può.

All’8’ Grigi in vantaggio grazie al calcio di rigore realizzato da Eusepi e assegnato per atterramento di Arrighini da parte di Ermacora in area toscana.

Al 19’ occasione Carrarese: Piscopo, decisamente più pericoloso nell’occasione, costringe Pisseri a salvarsi in angolo.

Al 39’ altra occasione per i toscani: azione personale di Marilungo che proba un destro a giro molto ben indirizzato. Pisseri deve volare per deviare in corner.

Dopo 1’ di recupero le squadre vanno a riposo sull’1-0 per i Grigi.

Nella ripresa stessi undici per l’Alessandria mentre nella Carrarese Pavone rileva Manzari.

Al 5’ bella manovra della Carrarese, conclusa da un cross di Giudici non sfruttato dai compagni.

Al 9’ altra occasione per gli ospiti: Milesi innesca Marilungo che controlla e calcia con buona coordinazione, ma non inquadra la porta.

Al 28’, dopo una fase in cui non si registrano episodi degni di nota, la Carrarese si rende ancora pericolosa con Marilungo che si libera in area e gira a rete un cross di Giudici da destra. Strepitosa la risposta di Pisseri.

Nelle file dei Grigi Chiarello rileva Celia e Arrighini lascia spazio a Corazza.

Al 32’ si rivedono i mandrogni: Casarini prova il diagonale, ma la palla termina a lato.

Al 38’ altra potenziale occasione per l’Alessandria con Eusepi che imbecca Corazza. Difesa ospite che riesce a salvare.

Nei Grigi, poi, entrano Bruccini e Giorno al posto di Di Quinzio e Gazzi.

Nel finale occasione per la Carrarese con la punizione battuta da Giudici e palla alta di poco.

Dopo 4’ di recupero finisce il match.

L’Alessandria sale a 44 punti, sempre al sesto posto ma finalmente con la gioia dei tre punti ritrovati.

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Sini; Parodi, Casarini, Gazzi (38’st Giorno), Di Quinzio (39’st Bruccini), Celia (24’st Chiarello); Eusepi, Arrighini (29’st Corazza). A disp.: Crisanto, Cosenza, Podda, Crosta, Ghiozzi, Poppa, Rubin, Stanco. All.: Longo

Carrarese (3-4-3): Mazzini; Milesi, Borri, Ermacora; Manzari (1’st Pavone), Luci, Foresta, Pasciuti; Giudici, Marilungo, Piscopo (20’st Infantino). A disp: Pulidori, Murolo, Doumbia, Schirò, Bresciani. All.: Baldini.

Arbitro: Natilla di Molfetta

Reti: pt 8’ Eusepi (rig.)

Ammoniti: Ermacora, Eusepi, Bruccini per gioco falloso, Luci e Infantino per proteste

Corner: 5-1

Recuperi: 1+4.

Note: serata fresca, terreno in condizioni accettabili. Si gioca senza pubblico.