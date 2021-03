Pallacanestro Serie A2: Bertram Derthona si arrende in casa a Urania Milano

Voghera (Bertram Derthona 68 – Urania Milano 71) – Sconfitta casalinga, nel campionato di pallacanestro di Serie A2 Girone Verde, per il Bertram Derthona che, al PalaOltrepò di Voghera, si è arreso a Urania Milano 68-71.

Per i Leoni tortonesi in evidenza Mascolo, autore di sedici punti, poi Ambrosin, Tavernelli e Severini, autori rispettivamente di 12, 11 e 10 punti. I Bianconeri restano comunque in testa alla classifica a quota 32 punti a +10 su Udine, seconda forza del torneo.

La cronaca del match.

Quella tra Derthona Basket e Urania Milano è a tutti gli effetti una sfida di alta classifica, anche se tra le due squadre ci sono sei vittorie di differenza. I leoni partono subito concentrati, costringendo gli avversari a inseguire. Questi ultimi riescono però sempre a mantenere il contatto, scivolando al massimo a sette punti di distanza a tre minuti dalla fine del primo quarto. Nel tempo restante, i bianconeri segnano solo tre punti per mano di Gazzotti e gli ospiti riescono ad accorciare. La tripla allo scadere di Raspino vale il -1 per i lombardi: il tabellone segna 18-17.

Nel secondo quarto, il punteggio resta equilibrato e le squadre mettono in campo un’ottima intensità. Milano prova a farsi avanti, ma Tortona non perde di vista l’obiettivo e resta aggrappata alla partita. Nella fase centrale del quarto, entrambe le squadre commettono una serie di errori al tiro ma lo spettacolo e il divertimento sono ancora garantiti. Ma è nel finale che i leoni dimostrano tutte le loro capacità, mettendo a repentaglio l’equilibrio del match. In poco più di due minuti, siglano un parziale di 11-4 a proprio favore: vanno quindi all’intervallo con un nuovo vantaggio di sette punti, sul 41-34.

I bianconeri controllano il vantaggio in avvio di terzo quarto, tenendolo all’incirca sui sei punti per almeno tutta la prima metà. Entrambe le squadre segnano davvero molto poco, rendendosi protagoniste nuovamente di numerose imprecisioni al tiro. I lombardi trovano un break positivo a tre minuti dalla sirena, riuscendo anche a pareggiare i conti. I padroni di casa soffrono e faticano in fase realizzative, subendo il sorpasso dell’Urania che annulla completamente e ribalta il +7 di inizio quarto. Quindi, Tortona si presenta da inseguitrice all’ultimo quarto, con il punteggio sul 51-53.

L’inerzia della partita è tutta a favore di Milano nelle prime battute del quarto quarto. In difesa gli ospiti fanno delle belle giocate e in attacco segnano come vogliono: Coach Ramondino chiama timeout e striglia i suoi giocatori. I leoni restano a secco per vari minuti, mentre gli avversari si allontanano sempre più: Gazzotti sblocca i bianconeri con una tripla a metà quarto. Nel finale, i bianconeri si rifanno sotto con i canestri di Cannon e Mascolo ma è la tripla di Severini, a quarantadue secondi dal termine, a mettere in discussione il risultato. Però questo è anche l’ultimo canestro della partita, infatti nei secondi conclusivi non arriva l’agognato pareggio.

Il Derthona Basket cade in casa contro l’Urania Milano per 68-71: è la terza sconfitta stagionale in Serie A2, ma il primato in classifica non viene assolutamente messo in discussione.

Tabellino

Bertram Derthona: Mascolo 16, Ambrosin 12, Tavernelli 11, Severini 10, Gazzotti 9, Cannon 6, Sanders 4, D’Ercole 0, Morgillo 0, Graziani 0.

Urania Milano: Raivio 22, Montano 10, Raspino 10, Bossi 9, Piunti 8, Langston 7, Benevelli 3, Pesenato 2, Franco 0.