Pallacanestro Serie B: una Fortitudo Alessandria incerottata cede all’Andrea Costa Imola

Alessandria (Fortitudo Alessandria 79 – Andrea Costa Imola 90) – Sconfitta interna per la Fortitudo Alessandria che nell’ultimo fine settimana, al PalaCima, è uscita battuta dal confronto con Andrea Costa Imola nel match valido per la13° giornata del campionato di pallacanestro maschile di Serie B.

In casa alessandrina mancano Lisini, alle prese con problemi muscolari, mentre Pavone si infortuna a partita iniziata. Partenza decisamente più convincente da parte degli emiliani con un primo quarto dominato, 14-32, e sembra un monologo. Poi però salgono in cattedra, per la Fortitudo, Dal Maso e Ferri e dal secondo quarto c’è più equilibrio con i locali che salgono fino a -5 ma non riescono a completare la rimonta. E i romagnoli ne approfittano per raddoppiare il margine e portare a casa la partita.

Mercoledì la Fortitudo recupererà la sfida con Faenza. Probabile che Lisini e Pavone, i due infortunati, non siano della gara.

Fortitudo Alessandria – Andrea Costa Imola 79-90 (14-32, 36-48, 54-68)