Regolamento di conti in Via Savonarola: giovane scarica una bomboletta al liquido urticante in faccia a chi voleva parlargli, che è finito all’ospedale

Alessandria (Andrea Guenna) – Verso le tre del pomeriggio in Via Savonarola all’altezza del numero civico 74 un giovane al volante di una Mini One bianca con a bordo un amico è stato bloccato da un uomo che gli si è parato davanti impedendogli di proseguire. I due hanno iniziato a litigare e le urla sono rimbombate nell’antica contrada alessandrina ma nessuno, come al solito, è uscito per vedere se per caso vi fosse bisogno di aiuto. Questo è un leitmotiv mandrogno, molto simile al siciliano: “Niente vidi, niente sentii e niente saccio”. La Mandrognìa è questa. E Alessandria è nella bratta per questo.

Tornando a noi, sentendo tutto sto casino, mi sono affacciato alla finestra e ho visto quel pezzo di merda che era al volante della Mini One bianca, sporgere un braccio dalla portiera impugnando una bomboletta di spray urticante che ha letteralmente scaricato in faccia a chi voleva solo parlare con lui. Sono subito uscito dall’ufficio ma nel frattempo quello della bomboletta era scappato mentre l’altro si contorceva dal dolore. Sul posto, oltre ad una squadra del 118, sono giunti anche gli agenti della Polizia di Stato per cui mi sono messo a disposizione rilasciando una dichiarazione circostanziata. Il poveretto colpito dallo spray è finito all’ospedale. L’altro lo troveranno presto.