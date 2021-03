Da Slala Alessandria: un convegno per ricordare i 170 anni della ferrovia Torino-Genova

La Fondazione SLALA, in collaborazione con il CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani), sezioni di Genova e di Torino, e con RFI (Rete Ferroviaria Italiana), ha organizzato per venerdì 5 marzo 2021 alle 15:30 un convegno sui 170 anni della linea ferroviaria Torino-Genova, la prima ferrovia commerciale del Regno di Sardegna e, poi, del Regno d’Italia. Partecipare all’incontro è facile poiché ci si può collegare in modalità telematica sulla piattaforma GoToWebinar, dal titolo: “170 anni fa, In treno da Torino verso Genova”. La partecipazione all’evento è gratuita, per iscriversi è sufficiente collegarsi al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/1550268927130390542