Furti di arredi sacri in due cimiteri del tortonese

Tortona – Dopo la devastazione al cimiterino degli animali di Alessandria dei giorni scorsi, nel tortonese sono stati i ladri a prendere di mira i cimiteri delle frazioni Vho e Castellar Ponzano. A Vho è sparita la statua della Madonna di Lourdes che decorava una tomba. A Castellar Ponzano invece hanno rubato il lampadario in rame di una cappella e vasi di pregio, in rame e in marmo. Secondo i carabinieri che stanno conducendo le indagini i ladri avrebbero fatto razzia di tutto quello che era a portata di mano.