Hsl Derthona: scelto il nuovo mister, è l’ex FeralpiSalò e Teramo Giovanni Zichella

Tortona – L’Hsl Derthona ha scelto il nuovo allenatore per il dopo Luca Pellegrini. Si tratta di Giovanni Zichella, 57 anni, che in carriera ha avuto incarichi nei settori giovanili di Avellino e Torino, tre stagioni al Valle d’Aosta e due al Chieri. È stato vice di Cuccureddu e Oddo ad Avellino e di Antonino Asta alla FeralpiSalò e poi al Teramo, dove gli è subentrato nella stagione 2017 – 2018, iniziando poi quella successiva, ma sostituito ad ottobre. Ultima esperienza al Chiasso, ad inizio campionato, ma solo per poche settimane.

Zichella oggi dirigerà il primo allenamento ed avrà a disposizione un nuovo staff: l’Hsl Derthona ha, infatti, deciso di chiudere il rapporto anche con i collaboratori di Pellegrini.