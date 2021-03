Morto accanto alla moglie disabile, trovato a terra cadavere dopo due giorni

Asti – L’hanno trovato domenica pomeriggio nel suo appartamento di Via Dogliotti, riverso a terra, morto da almeno due giorni con la moglie accanto evidentemente scossa che non proferiva parola. Ad avvisare i carabinieri è stato infatti una condomina che, notando la loro auto in cortine e non avendo più visto uscire i due coniugi, 65 anni lui e 63 lei, ha dato l’allarme. Quando gli uomini della Benemerita sono entrati insieme ai Vigili del Fuoco hanno trovato l’appartamento in un caos incredibile per il fatto che la moglie è affetta da disposofobia, per cui aveva accumulato un grande quantitativo di oggetti, di ogni forma e natura, indipendentemente dal loro valore. Ciò ha fatto sì che oltre al disordine, in casa mancasse la pulizia. La morte del marito sarebbe da attribuire a cause naturali, probabilmente un infarto. Le condizioni della coppia non erano note ai Servizi Sociali del Comune di Asti per non esistono fascicoli aperti sul loro conto. Finalmente, dopo il macabro ritrovamento, gli assistenti sociali del Comune hanno provveduto a prendere contatto con la donna che non può essere lasciata sola.