Nuoto: fine settimana soddisfacente per gli atleti del Derthona

Tortona – Ancora un fine settimana ricco di impegni per il Derthona Nuoto. A Torino, domenica scorsa, al Palazzo del Nuoto, sono tornati a gareggiare, dopo un anno di lontananza dalle gare, gli Esordienti A di coach Paolo Torti, impegnati nella 1° prova di qualificazione regionale per Trofeo delle Regioni.

Positive le prove dei Leoncelli, che nonostante il lungo periodo senza il ritmo gara, sono riusciti a migliorare i propri personali e ottenere buoni piazzamenti.

Si gareggiava senza distinzione di età, e in top ten è arrivata due volte Giulia Coscia, 2° nei 50 stile libero e 3° nei 100, mentre Martina Marino è 6° nei 50 rana e 12° nei 100 misti. Sofia Sasso ha chiuso 9° nei 100 misti e 12° nei 100 stile libero, stesse gare in cui Matilde Zanforlin ha toccato 10° e 11° mentre Lisa Lazzarin è arrivata 10° nei 50 farfalla e 17° nei 100 misti. Bene anche Lara Lazzarin, 17° nei 50 farfalla e 36° nei 100 misti, Virginia Dragoti, 21° nei 100 misti e 37° nei 100 stile libero, Irene Savoia, 34° nei 100 misti e 42° nei 50 stile libero e Francesca Dolza 37° nei 100 misti e 40° nei 50 stile libero.

Il giorno prima, sabato, nello stesso impianto ritorno alle gare anche per il Derthona Nuoto Master. Per i ragazzi di coach Fabio Affricano medaglie e piazzamenti importanti che hanno garantito alla società il quinto posto nella classifica generale a squadre.

Successi in campo maschile per Andrea Ferrari, oro nei 400 e 800 stile libero M30, Alessandro Ciccone, anche lui M30 che si è imposto nei 50 e 100 farfalla, Marco Balladore, che fra gli M25 sbanca 50 dorso e 100 misti. Doppietta d’oro anche tra gli M45 per Fabio Affricano, primo nei 100 e 200 dorso mentre tra gli M35 vince i 200 misti Andrea Lupo e Riccardo Mastrizzi si impone nei 100 stile libero. Due volte primo anche Mauro Ponteprino, tra gli M60 nei 50 stile libero e 200 misti, stessa categoria dove troviamo i successi di Vincenzo Saracino nei 100 e 400 misti. Una vittoria anche per Danilo Ferrarotti, oro tra gli M40 nei 100 farfalla e 3° nei 100 stile libero, mentre sempre tra gli M40 Federico Miot chiude 2° sia gli 800 stile libero che i 200 farfalla. Podio anche per Matteo Volpone, 2° negli 800 stile e 3° nei 400 stile M35, mentre tra gli M45 Christian Coscia tocca 2° due volte nei 400 e 800 stile libero, Alberto Cicalini è 3° nei 100 misti e Claudio Aghito due volte quarto nei 400 e 800 stile libero.

Non sono mancate le gioie anche in campo femminile: tra le M30 Jessica Michelon vince 50 e 100 stile libero e Sonia Valenza si impone nei 200 misti ed è 3° nei 200 stile libero. Tra le M40 doppietta di Valentina Lugano nei 400 e 800 stile libero mentre fra le M45 vince due volte Francesca Tava nei 100 e 200 dorso. Due successi anche per la pari categoria Silvia Pernigotti, nei 400 stile libero e 100 rana, mentre Claudia Cerchi è oro nei 200 misti e 2° nei 50 rana. Infine tra le M65 vittorie per Licia Bettello nei 50 dorso e 100 rana e per Susanna Valloni nei 50 e 100 stile libero.

Domenica di gare anche per alcuni atleti del gruppo assoluti di Manuel Piacenza, impegnati a Lodi in vasca da 50 alle qualificazioni al Campionato Italiano Assoluto di fine aprile, sempre sotto i colori Phoenix. Qualifica sfiorata da Umberto Marsic. Il capitano del Derthona Nuoto infatti è arrivato secondo nei 50 stile libero in 23’’ 34/100 a un solo centesimo dal tempo limite e alle spalle del più volte campione italiano Federico Bocchia. Marsic poi si è piazzato anche terzo nei 100 stile libero, vinti da Filippo Magnini, in 51’’ 35/100, terzo nei 100 farfalla, conquistati da Matteo Rivolta, in 56’’ 28/100 per poi vincere i 200 stile libero in 1’ 53’’ 38/100. Successo anche per Matteo Stalletti, nei 200 misti vinti in 2’ 15’’ 09/100 mentre è 7° nei 100 stile libero e Vittoria Roderico che ha conquistato l’oro nei 100 farfalla, sessione mattutina, con il tempo di 1’03’’16/100 per poi migliorarsi nella stessa prova ma durante la sessione pomeridiana, chiudendo in 1’ 02’’ 29/100, al secondo posto.