Pallacanestro Serie A2: domani Bertram Derthona recupera il match con Reale Mutua Torino

Tortona – Impegno infrasettimanale per Bertram Derthona che domani, mercoledì, sfiderà fuori casa Reale Mutua Torino nel recupero della 14° giornata del campionato di Serie A2, Girone Verde, di pallacanestro.

Il match era stato, infatti, rinviato per alcuni casi di positività al Covid venuti fuori nel roster torinese.

La squadra di coach Marco Ramondino dovrà cercare il pronto riscatto dopo il ko dello scorso fine settimana patito contro Urania Milano.

Sulla carta una sfida abbordabilissima per i Leoni tortonesi, primi in classifica in campionato: Torino è sì a -10 dalla Bertram ma con quattro partite in meno disputate, causa Covid. Battere la squadra degli ex Demis Cavina e Mirza Alibegovic significherebbe mandarli sotto 2-0 negli scontri diretti ed eliminare una pericolosa concorrente per il primo posto.