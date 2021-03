Sul problema dei semafori ad Alessandria il comandante della Polizia Urbana si sottrae all’intervista

Alessandria – Abbiamo cercato di capire quanto ci sia di vero a proposito delle segnalazioni dei semafori troppo rapidi nel passaggio da giallo a rosso. Dovevamo intervistare il comandate Bassani ma ha pensato bene di non farsi trovare in ufficio e così abbiamo chiesto lumi al sindacalista Luca Tropiano, che aveva segnalato e confermato quanto denunciato da automobilisti e autisti di mezzi pubblici. Però il sindacalista non si sbilancia, elogia la Polizia Municipale e da la croce addosso alla Giunta Municipale. Alla legittima domanda della nostra Silvia Amato se per caso la velocità di cambio colore tra giallo e rosso che di circa 4 secondi non sia troppo rapida, Tropiano non dà una risposta netta. Insomma, alle denunce del sindacato non ha corrisposto piena conferma da parte di un suo rappresentante. Succede anche questo ad Alessandria.