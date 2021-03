A Sanremo i ristoranti sono solo per i dipendenti Rai, per gli altri c’è la Polizia (Video)

Sanremo – Qualcuno aveva dichiarato che il Festival di Sanremo era da fare comunque, anche senza pubblico, per rispetto degli italiani che non possono rinunciare (lo dicono loro) a un evento che ormai fa parte della nostra tradizione. Sarà, ma se a parole ormai sono tutti liberali, nei fatti sono tutt’altra roba perché, per esempio, i ristoranti della città rivierasca sono appannaggio esclusivo dei dipendenti Rai (dai dirigenti in giù, giornalisti compresi) mentre per i sanremesi che magari vogliono farsi un piatto di spaghetti allo scoglio, niente. E per quelli che protestano arriva la Polizia.

Per lo Stato Italia, non solo la legge non è uguale per tutti, perché anche il Covid fa delle differenze: un sanremese, se va a mangiare fuori si ammala, mentre un dipendente Rai no.

Guardare video sotto.

#Sanremo, Gianluca titolare Wine Not apre locale in segno di protesta ma intervengono 11 agenti della Polizia di Stato per bloccare i clienti. A Sanremo solo i dirigenti e giornalisti Rai possono accedere ai ristoranti di sera, la plebe deve restare fuori. https://t.co/kJWQdnGGHvpic.twitter.com/xhv5a7hLMA — RadioSavana (@RadioSavana) March 3, 2021