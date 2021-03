Calcio: confermato lo stop dalla Promozione alla Terza Categoria, probabile ripartenza per il campionato di Eccellenza

Alessandria – Niente campionati di calcio dalla Promozione alla Terza Categoria. A confermarlo è stato il nuovo DPCM che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Dunque tutto fermo per quanto concerne questi campionati e molto probabilmente, a questo punto, se ne riparlerà a settembre. Per l’Eccellenza e gli altri campionati regionali con collegamenti ai campionati di interesse nazionali, anche alla luce del nuovo DPCM, sembrano invece non esserci impedimenti e venerdì 5 marzo sarà una giornata cruciale: è in programma infatti il Consiglio Federale che avrà come punto all’ordine del giorno l’attività dilettantistica con determinazioni in merito alle competizioni della stagione sportiva 2020/2021. Per quanto concerne la provincia di Alessandria, dunque, potrebbero ripartire Acqui e Castellazzo, le due compagini impegnate nel campionato di Eccellenza, girone B.