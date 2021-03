Grigi: domani sfida esterna contro il fanalino di coda Livorno

Alessandria – Si gioca, tra oggi e domani, il turno infrasettimanale di Serie C e, nel girone A, l’Alessandria, domani alle 15, sarà ospite del Livorno.

I Grigi sono reduci dalla vittoria interna contro la Carrarese mentre i toscani sono all’ultimo posto, con cinque punti di penalizzazione e reduci dalla sconfitta esterna contro la Pergolettese.

Unica novità, in casa amaranto, l’arrivo del nuovo allenatore Marco Amelia che ha diretto già due allenamenti ed ha preso il posto di Alessandro Dal Canto.

In casa Alessandria stamane, al termine della rifinitura alla Michelin, si capirà se Bellodi, fermato precauzionalmente per una distrazione al collaterale, può essere convocato. Ancora in dubbio Mustacchio: dopo un mese di stop (è fuori dalla gara con il Lecco, il 4 febbraio) non si vuole rischiare una ricaduta e sarà importante anche il parere dello staff medico.