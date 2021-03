Pallacanestro Serie B: l’ala Apuzzo lascia la Fortitudo Alessandria

Alessandria – La Fortitudo Alessandria perde un altro pezzo del proprio roster. Dopo Angelo Guaccio ha lasciato Alberto Apuzzo, ala classe 2000 fra i più continui come rendimento. Il giocatore è stato contattato da Pavia, che già lo aveva corteggiato nelle ultime settimane, e ha deciso di accettare la proposta.

Oggi pomeriggio, alle 18, la Fortitudo Alessandria sfiderà Faenza al PalaCima di Alessandria nel match valido per il recupero del campionato di serie B di pallacanestro.

Coach Vandoni non potrà contare né su Lisini, contrattura all’adduttore, né su Pavone, problema muscolare.