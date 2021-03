Pallacanestro Serie D: Cb Team di Casale riparte il 6 marzo con la sfida casalinga al Trecate

Casale Monferrato – Dopo lo stop dovuto al Covid, nel fine settimana del 6 e 7 marzo ripartirà anche il campionato di Serie D di pallacanestro e per quanto concerne le squadre alessandrine ci sarà la Cb Team Basket di Casale Monferrato impegnata nel Girone A.

La società del Presidente Vitale, non appena la Federazione ha consentito la ripartenza, ha ripreso gli allenamenti in vista del torneo che partirà il prossimo fine settimana.

Organico tutto casalese, con i soli inserimenti di Vittorio Grossholz dalla Fortitudo Alessandria e Duccio Galluzzi dalla Junior. Coach Marchino affronterà col suo team le compagini di Borgosesia, Trecate, Galliate, BC Novara, Borgoticino e Paruzzaro, con una sosta alla seconda giornata per riposo.

Per quanto concerne il roster, oltre alle guardie Poletti, Botto, Tosi, Casanova, Basile e Grossholz, sotto canestro coach Marchino potrà contare sullo straniero Feng, chiamato a recitare un ruolo da protagonista in un campionato alla sua portata, ed al “veterano ” Cometti. Completano l’organico Rossi, Galluzzi, Romagnoli, Orazio, Salvaneschi e Nicora.

Primo appuntamento il 6 marzo, alle ore 18, alla palestra Leardi contro Trecate.