Si rifiuta di indossare la mascherina ma è denunciato perché dà in escandescenze

Alessandria – Senza voler incitare nessuno a violare le legge, si conferma che coloro i quali non vogliono mettere la mascherina possono farlo e se qualcuno tra le forze dell’ordine dice a qualcun altro di metterla ci si può rifiutare educatamente come impongono le buone maniere, da una parte e dall’altra. Senza dare in escandescenze.

Scriviamo questo perché ieri, durante il quotidiano servizio di vigilanza in ambito ferroviario, agenti Polfer sono intervenuti a bordo d’un treno diretto a Genova in quanto un cittadino italiano aveva aggredito il capo treno e due militari liberi dal servizio che erano intervenuti in suo soccorso. Questo perché il capo treno aveva chiesto al passeggero di indossare la mascherina per cui l’uomo ha iniziato ad inveire ed insultare sia il capo treno che i militari che sono intervenuti per calmarlo, proferendo frasi offensive nei loro confronti, sputandogli addosso e spintonandoli, tanto da procurare delle lesioni ad uno di loro. Gli Agenti Polfer intervenuti hanno accompagnato il viaggiatore in ufficio dove è stato denunciato per violenza, minaccia ed oltraggio commessi ai danni di pubblico ufficiale. Il capo treno e gli agenti hanno agito correttamente, mentre il passeggero ha sbagliato ad aggredirli e ad insultarli, però la mascherina poteva rifiutarla in quanto non esiste nessuna legge che obblighi i cittadini a indossarla.

Infatti, con la sentenza del giudice di pace di Frosinone Manganiello del 29 luglio 2020, e con la successiva del tribunale di Roma, i giudici – mai smentiti – hanno stabilito che i Dpcm “sono viziati da violazioni per difetto di motivazione [e] da molteplici profili di illegittimità”.Dunque non producono effetti concreti dal punto di vista giurisprudenziale e sono da annullare. Fra questi ci sono quelli che obbligano ad indossare la mascherina e il giudice spiega che i decreti con cui è intervenuto il governo non sono di “natura normativa”, bensì “amministrativa” e dunque, in quanto tali, dovrebbero fare riferimento a una legge già esistente. Una legge che non c’è.

A conforto di questa tesi sono scesi in campo i Presidenti Emeriti della Corte Costituzionale, Baldassarre, Marini, Cassese che hanno confermato non esservi una legge ordinaria “che attribuisca il potere al Consiglio dei ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario”. Dunque i Dpcm sono incostituzionali e per essere validati avrebbero dovuto essere votati dal Parlamento e convertiti in legge, una legge che, tuttavia, sarebbe in ogni caso stata bocciata dalla Corte Costituzionale in quanto inerente provvedimenti contrastanti con gli articoli che vanno dal 13 al 22 e con la disciplina dell’art 77 della Costituzione. Nella sentenza del tribunale di Roma si legge inoltre che “per essere validi, i Dpcm, in quanto atti amministrativi, devono essere motivati ai sensi dell’articolo 3 della legge 241/1990. Alla base di ogni decisione è sempre stato citato il Comitato tecnico-scientifico, le cui analisi – spiega il giudice – sono state riservate per diverso tempo e sono state rese pubbliche solamente a ridosso delle scadenze dei Dpcm stessi: ritardo tale da non consentire l’attivazione di una tutela giurisdizionale”.

Infatti la Polfer ha denunciato il viaggiatore, non perché non indossava la mascherina, ma perché ha aggredito il capo treno.

Meditate gente, meditate.