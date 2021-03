Stupratore pakistano ricercato dalla polizia internazionale entra senza documenti (ma va?) in Italia, il paradiso dei delinquenti, ma è arrestato

Lecco (Il Giorno) – Un pakistano che ha violentato la sua ex in Germania è stato arrestato a Lecco dove era scappato spacciandosi per un profugo. Su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale. Si tratta di un pakistano di 26 anni che nel febbraio 2019 a Stoccarda dove abitava ha sequestrato e violentato la sua ex compagna. L’ha attirata in una vera e propria trappola, fingendo di stare male: lei, nonostante avessero rotto, è corso da lui per soccorrerlo ma l’ha aggredita, sequestrata nel suo appartamento e le ha letteralmente strappato i vestiti di dosso abusandone prima che lei riuscisse a liberarsi e chiedere aiuto.

Il pakistano per evitare l’arresto è fuggito in Italia senza documenti sotto mentite spoglie di un profugo e ha presentato richiesta di asilo politico, raccontando di essere arrivato direttamente dal suo Paese per scampare dalla guerra in atto nella zona nord-occidentale. In attesa di esaminare la sua domanda di protezione è stato ospitato in un centro di accoglienza di Lecco. Peccato non fosse vero nulla. Gli agenti della Squadra Mobile di Lecco lo hanno però smascherato e arrestato. È stato riconosciuto grazie alle foto segnaletiche e agli altri dati biometrici inserite nei database delle forze di polizia dell’Unione Europea. Ora è in carcere di Pescarenico a Lecco in attesa di essere estradato in Germania dove è stato condannato a cinque anni di prigione, scontati i quali verrà espulso.