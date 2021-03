Vivaldi a Occimiano

Ospite di Alessandria Oggi per Vento Tv il Maestro Roberto Allegro, direttore artistico dell’Orchestra da Camera Italiana Antonio Vivaldi, che organizza per domani 4 marzo 2021 alle 17:00 in diretta streaming su facebook un evento intitolato “Buon Compleanno Maestro” dedicato interamente ad Antonio Vivaldi che si terrà nella biblioteca della Villa dei Marchesi Da Passano dove è stato rinvenuto quasi la metà dei manoscritti del “Prete Rosso”. Domani 4 marzo è infatti il 343° anniversario del grande compositore veneziano nato nel 1678 e morto nel 1741 a Vienna. La manifestazione fa parte della “Giornata Internazionale di Vivaldi” che annovera una serie di concerti, mostre, pubblicazioni e concerti curati dall’associazione Orchestra Da Camera Italiana Antonio Vivaldi.