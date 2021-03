Con falsi documenti avevano ottenuto l’autorizzazione per il commercio di veicoli: denunciati

Acqui Terme – Nell’ambito di una serie di controlli sulla rete viaria della provincia di Alessandria, la Polstrada di Acqui Terme ha denunciato due persone. In particolare a finire nei guai è stato il titolare di un’attività dedita al commercio di veicoli usati che era riuscito a iscriversi alla Camera di Commercio di Alessandria e a ottenere, sin dal 2017, le autorizzazioni per la vendita veicoli usati. L’anno scorso, però, in seguito all’ampliamento della propria attività, erano stati compiuti degli accertamenti che avevano permesso di scoprire autocertificazioni con dichiarazioni false.

Sia l’uomo, fermato mentre era alla guida, che una donna, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati di falsità ideologica e false dichiarazioni agli Uffici Pubblici deputati al rilascio delle autorizzazioni.

La Stradale ha, inoltre, proceduto all’immediato sequestro dei documenti autorizzativi per l’esercizio commerciale di vendita di veicoli usati.