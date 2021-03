Con un rigore di Eusepi l’Alessandria batte il Livorno e sale al quinto posto in classifica

Livorno (Livorno 0 – Alessandria 1) – Con un rigore trasformato da Eusepi al 47’ della ripresa l’Alessandria ha battuto, oggi pomeriggio, il fanalino di coda Livorno per 1-0 nella sfida valida per la 28° giornata del campionato di calcio di Serie C Girone A. Tre punti importanti per i Grigi che agguantano, così, la quinta posizione in classifica a quota 47 punti scavalcando la Pro Patria ferma a 46.

Nelle file dei piemontesi Longo riporta al centro della difesa Cosenza, al posto di uno dei sei ex della sfida, Di Gennaro, colpito da un grave lutto. Anche a centrocampo due novità: Giorno per Gazzi e Chiarello per Di Quinzio, in attacco è Corazza a fare coppia con Eusepi.

Dopo una iniziale fase di studio, all’11’ si rende pericolosa l’Alessandria: grande intervento di Neri sul tiro al volo di Chiarello .

Al 19’ occasione per il Livorno: centro di Evan’s da sinistra, la palla arriva a Parisi che calcia alle stelle da ottima posizione.

Alla mezz’ora il Livorno spreca un buon contropiede con Castellano, che tergiversa troppo palla al piede favorendo il recupero dei difensori dell’Alessandria.

Al 37’ ancora un’occasione potenziale non sfruttata al meglio dal Livorno con Evan’s che si fa recuperare palla da Prestia perdendo l’attimo per servire Bueno a centro area.

I primi 45’ non fanno registrare altri episodi degni di nota e si va al riposo sul risultato di 0-0.

Nella ripresa nel Livorno entra Buglio al posto di Bussaglia. Nessun cambiamento nelle file dell’Alessandria.

Al 10’ i toscani perdono il difensore Marie Sainte per un botta dopo un contrasto con Chiarello. Al suo posto mister Amelia fa entrare Nunziatini.

Al 16’ occasione per i padroni di casa: Mazzarani prova il destro da fuori area, Pisseri respinge con i pugni.

Nell’Alessandria mister Longo opta per un triplo cambio: Arrighini prende il posto di Corazza, Di Quinzio quello di Chiarello e Bruccini sostituisce Giorno.

Al 40’ occasione per i Grigi con il tiro di Bruccini bloccato in due tempi da Neri. C’era stato, in precedenza, anche il fallo di Eusepi sul giovane portiere amaranto.

Quando tutto lascia presagire al pareggio l’Alessandria passa su rigore al 47’, penalty concesso dal signor Zufferli di Udine per atterramento in area amaranto di Arrighini da parte di Sosa. Dal dischetto va Eusepi che non sbaglia. L’Alessandria passa in vantaggio e con questo risultato termina il match. I Grigi salgono a quota 47 punti, al quinto posto, scavalcando la Pro Patria che non è andata oltre lo 0-0 in casa della Pro Sesto.

Livorno (3-5-2): Neri; Marie Sainte (10’st Nunziatini, Sosa, Deverlan; Parisi, Bussaglia (1’st Buglio), Castellano (34’st Irace), Gemignani, Evan’s; Mazzarani (20’st Bobb), Bueno (34’st Caia). A disp.: Stancampaino, Paci, Dubickas, Caia, Pallecchi, Canessa, Cremonini. All.: Amelia

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Prestia, Cosenza (34’st Di Gennaro), Sini (34’st Gazzi); Parodi, Casarini, Giorno (21’st Bruccini), Chiarello (21’st Di Quinzio), Celia; Eusepi, Corazza (21’st Arrighini). A disp.: Crisanto, Podda, Crosta, Poppa, Bellodi, Rubin, Stanco. All.: Longo

Arbitro: Zufferli di Udine

Gol: 47’ st Eusepi (rig.)

Ammoniti: Evan’s, Marie Sainte, Mazzarani, Cosenza per gioco falloso

Corner: 4-2

Recuperi: 0+3

Note: giornata di sole, terreno in buone condizioni, si gioca a porte chiuse.