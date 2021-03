JB Monferrato: ingaggiata la guardia argentina Juan Marcos Casini

Casale Monferrato – Un nuovo arrivo in casa JB Monferrato. Il club monferrino di pallacanestro ha comunicato di aver raggiunto un accordo per assicurarsi le prestazioni sportive, fino al termine della stagione, di Juan Marcos Casini.

Guardia di 1.90, classe 1980, argentino di passaporto italiano, Casini cresce cestisticamente nel club della propria città, l’Atenas Cordoba, facendo il proprio esordio agonistico nel 1998. Nell’estate del 2003 si trasferisce per la prima volta in Italia, a Jesi, conquistando la promozione in Serie A. Nel 2007 lascia Jesi e si accasa a Cantù, sempre in Serie A. Nella stagione 2010/2011 passa a Scafati: chiude la prima stagione con 5 punti e 2 rimbalzi di media e nel secondo anno totalizza 8 punti e 2.6 rimbalzi. Nelle successive tre stagione cambia tre squadre: prima la Junior Casale (2013/2014), Reggio Calabria (2014/15) e Ravenna. Nel 2016 si accorda con la NPC Rieti, dove resterà fino al termine della stagione 2018/2019. Inizia questa stagione sempre a Rieti, ma con la maglia della Real Sebastiani in Serie B dove colleziona 7.9 punti di media con il 30% da tre punti.