Sessantacinquenne malata si allontana improvvisamente da casa: ritrovata in preghiera alla Grotta di Lourdes a San Giorgio Monferrato

Casale Monferrato – Tanta paura ma, per fortuna, nessuna grave conseguenza per una donna di 65 anni di Casale che, lo scorso primo marzo, aveva lasciato la sua abitazione senza portare con sé documenti, denaro e le medicine di cui aveva bisogno. L’allarme della sua sparizione era stato dato dalla figlia, preoccupata che la madre, anche a causa di un forte disagio psicologico di cui soffre la donna, si fosse tolta la vita.

I Carabinieri di Casale si sono quindi attivati subito, insieme alle altre forze di polizia, diramando la foto della sessantacinquenne, insieme alla descrizione degli abiti indossati l’ultima volta.

La svolta positiva nelle ricerche è arrivata verso le quattro del pomeriggio quando la pattuglia dei Carabinieri di Rosignano ha infatti raggiunto la Grotta di Lourdes a San Giorgio Monferrato, dove, seduta su una panchina all’esterno della cappella, ha trovato la donna in preghiera e in buone condizioni di salute.