Pallacanestro Serie B: Fortitudo Alessandria lotta fino alla fine ma si arrende a Rekico Faenza

Alessandria (Fortitudo Alessandria 72 – Rekico Faenza 73) – Ha dato tutto, cuore e grinta, ma non è riuscita a portare a casa la vittoria la Fortitudo Alessandria che, ieri pomeriggio, al PalaCima ha ceduto le armi 77-72 a Rekico Faenza nel match valido per il recupero del campionato di pallacanestro di Serie B. Una partita combattuta, con i piemontesi avanti nei primi due quarti ma poi raggiunti dai romagnoli nel terzo periodo, quello del sorpasso, ma la gara resta in equilibrio fino alla fine.

Sul 69-72 gli arbitri fischiano un antisportivo, molto dubbio, ad Alessandro Ferri che, in realtà, l’intervento falloso lo subisce. Coach Vandoni è furibondo ma a fine gara elogerà comunque la prova dei suoi.

Squadra dimezzata, la Fortitudo Alessandria, che oltre alla partenza di Apuzzo verso Pavia e gli infortuni di Lisini e Pavone, deve far fronte anche al forfait di Andrea Sacco, costretto a restare ai box per un caso di positività nella sua classe. Sugli scudi, per la Fortitudo Alessandria, Ferri 24 punti e 8 rimbalzi, Giancarli, il giovane Avonto, 15 punti in 33 minuti, veterano. Un gruppo al quale si è aggiunto Galluzzi, anche lui in arrivo da Casale, che sarà già disponibile per l’ultimo turno della prima fase, domenica a Cesena.

Fortitudo Alessandria – Rekico Faenza 72-77 (25-21, 47-38, 57-59)