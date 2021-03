Pallavolo: l’Alessandria Volley raggiunge quota 1500 partite dalla sua fondazione

Alessandria – Traguardo tondo per l’Alessandria Volley. La società alessandrina guidata dal presidente Mauro Bernagozzi raggiunge le 1500 partite dalla sua nascita. Traguardo che raggiungerà alle 17:30 al PalaCima quando la squadra allenata da coach Ernesto Volpara e Massimo Lotta affronterà nel derby della Serie C il Valenza Pallavolo. L’incontro, come tutti gli altri, verrà trasmesso sulla pagina Facebook della società preceduto da altri filmati commemorativi.

Non è da tutti raggiungere un traguardo di questo tipo in appena 5 stagioni tra campionati, coppe e tornei. Questo attesta quanto l’Alessandria Volley si stia confermando come società solida ma anche un movimento sportivo patrimonio di tutta la città.

1500 partite disputate, quasi 5000 set giocati e oltre 183 mila punti realizzati. Per raggiungere questo prestigioso traguardo in sole 5 annate sportive il sodalizio, nato nell’estate del 2016 dalla fusione delle tre storiche società alessandrine A.V.B.C., 4VALLI e PGS VELA, ha partecipato a 67 campionati vincendone due nel 2017/2018 con l’Under 12 e l’Under 13 e uno nel 2018/2019 con l’Under 14. L’Alessandria Volley ha anche partecipato a 16 coppe Fipav vincendo la coppa Ziccio nel 2018/2019 e ha disputato 44 tornei in varie località piemontesi ma anche, tra le altre, a Genova, Piacenza, Modena e Praga.

Tutti questi risultati sono arrivati grazie all’attenta gestione del presidente Mauro Bernagozzi e sotto la professionale Direzione tecnica di Massimo Lotta ma anche da una capillare costruzione in itinere di uno staff dirigenziale e tecnico organizzato e parcelizzato nei compiti e che a oggi conta oltre 70 membri attivi. Per celebrare questo traguardo la società ha organizzato una serie di eventi online lunghi sei giorni intitolati “Le 1500 volte di Alessandria Volley” con post, fotografie, filmati, video messaggi e tanto altro ancora.

“Il raggiungimento di questo importante primo risultato, 1500 partite in meno di 5 annate sportive, mi hanno permesso di tornre con la memoria all’inizio di questa avventura. Ho ricordato con grande piacere tutta la fase di studio per creare Alessandria Volley, l’accordo di base con il Presidente del Centogrigio Gilberto Preda, la selezione dei tecnici, l’aiuto e il coinvolgimento di genitori che si sono proposti diventando poi parte della nostra base dei Dirigenti e poi finalmente il raduno e il primo giorno di allenamento a fine agosto 2016 – ha spiegato il presidente dell’Alessandria Volley Mauro Bernagozzi – da quel momento in poi una crescita continua di tutto il gruppo sia sotto l’aspetto personale che tecnico. Abbiamo raggiunto la quota di 3235 tesserati, 70 sono le persone che compongono l’organigramma societario, 52 componenti lo staff dirigenziale e 18 quello tecnico formato da allenatori, preparatori atletici e supporti tecnici. In questi anni abbiamo vinto scudetti territoriali, ottenuto promozioni, vinto coppe e tornei e giocato 1.500 partite ma soprattutto siamo stati capaci di creare un ambiente sportivo e motivante che permettesse alle nostre bimbe e bimbi, ragazze e ragazzi di dedicarsi al loro sport preferito: il volley. Quando penso a loro, quando vedo gli allenamenti, quando vedo le partite mi passa tutto, sono felice perché mi rendo conto che unitamente a tutto lo staff societario e a chi ha creduto e crede ancora in noi abbiamo realizzato per davvero qualcosa di importante per i giovani di Alessandria e non solo dimostrando che la squadra unita in tutto il suo insieme può risultare sempre e solo vincente”.