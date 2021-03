Pluricondannato casalese ricercato da tempo catturato dai Carabinieri nel centro di Tortona

Casale Monferrato – Un quarantunenne residente a Casale è stato catturato neo giorni scorsi dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile. L’uomo, ricercato da tempo dalle forze dell’ordine, doveva infatti scontare un residuo di pena di 4 anni e 6 mesi. In passato era stato condannato per omicidio colposo, concorso in incendio, morte o lesione come conseguenza di altro delitto e danneggiamento fraudolento, tutti reati commessi dal 2010 al 2013. I Carabinieri di Casale sono stati aiutati dai colleghi di Canelli e Tortona.

L’uomo è stato bloccato in pieno centro a Tortona, al termine di una serie di accertamenti, pedinamenti, analisi delle immagini della videosorveglianza cittadina e dopo avere studiato nel dettaglio le passate abitudini e frequentazioni del ricercato.

Il quarantunenne, al termine delle attività di rito, è stato condotto in carcere a Vercelli.