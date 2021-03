Sgominata dalla Polizia di Casale una banda di ladri bulgari

Casale Monferrato – Un uomo e tre donne, G.G., 30 anni, E.G. 33 anni, E.G.S. 24 anni e V.V. 44 anni, cittadini bulgari residenti in provincia di Milano, sono stati denunciati dalla Polizia di Casale perché ritenuti autori, in concorso, di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito e in un caso di favoreggiamento personale.

Le indagini sono partite dopo la denuncia di una donna casalese cui era stato rubato il portafoglio lo scorso 15 gennaio. I malviventi, grazie al colpo si erano impossessati di 700 euro ma anche del bancomat con cui erano riusciti a prelevare 1.500 euro e a comprare diversi apparecchi elettronici per quasi tremila euro.

La Polizia, avviate le indagini, è riuscita ad individuare il veicolo utilizzato da tre dei quattro denunciati per raggiungere i negozi in cui erano stati effettuati gli acquisti. Le immagini delle videocamere hanno inquadrato la targa del veicolo che hanno portato poi a identificare anche la quarta complice, titolare delle sim dei telefoni con cui il gruppo comunicava. In seguito a perquisizioni, la Polizia ha trovato sette cellulari, tutti dal valore compreso fra i 700 ed i 1200 euro ciascuno, rubati in diverse province lombarde qualche giorno prima, oltre ad altri 3.870 euro e 135 franchi svizzeri in contanti.