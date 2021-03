Calcio Serie D: Casale fuori casa fa visita al Bra, l’Hsl Derthona guidato dal neomister Zichella riceve il Vado

Alessandria – Quinta giornata di ritorno, domenica 7 marzo, nel campionato di calcio di Serie D Girone A con le compagini alessandrine che saranno impegnate in una trasferta e in un match casalingo.

Fuori casa il Casale. I Nerostellati, che stanno vivendo un periodo di flessione e sono reduci da due sconfitte di fila, domenica faranno visita al Bra, seconda forza del campionato assieme alla Castellanzese. Sulla carta, dunque, impegno assai proibitivo per Coccolo e soci che dovranno comunque cercare di portare punti in cascina per evitare di essere risucchiati nei playout a fine campionato.

In casa, invece, l’Hsl Derthona che al “Coppi” riceverà la visita del Vado, terz’ultimo in classifica.

I Leoncelli stanno vivendo un periodo decisamente buio, con solo una vittoria nelle ultime tredici gare e una posizione in classifica sempre più a rischio playout. In settimana è stato esonerato Luca Pellegrini, mister che ha comunque contribuito a scrivere il suo pezzo di storia nei Bianconeri portando un Derthona reduce da un fallimento societario dalla Prima Categoria fino alla Serie D nel giro di tre stagioni consecutive.

Un personaggio decisamente amato dai tifosi ma che quest’anno, dopo un’ottima partenza, ha visto la sua squadra scendere sempre più verso la parte bassa della classifica. Alla fine, dopo le due ultime sconfitte con Folgore Caratese e Imperia, la decisione societaria di esonerarlo e chiamare al suo posto Giovanni Zichella, ex mister della FeralpiSalò.

Sarà stata la scelta giusta? Non resta che attendere il responso del campo. Domenica i Leoncelli sono attesi da una sfida, sulla carta, non particolarmente ostica. Dunque i tre punti sono praticamente obbligatori altrimenti sarà davvero crisi nera.