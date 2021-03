Pallacanestro Femminile Serie A2: Autosped Castelnuovo Scrivia affronta in trasferta l’insidioso Albino

Castelnuovo Scrivia – Nel campionato di serie A2 di pallacanestro femminile, turno esterno per Autosped Castelnuovo Scrivia che, dopo la vittoria casalinga si sabato scorso contro Vicenza, sarà attesa, domani sera, in casa delle lombarde dell’Albino con palla a due alle nove.

Le orobiche, attualmente al dodicesimo posto in classifica ma con una gara ancora da recuperare, sono squadra tosta tanto che nel match di andata Autosped, pur vincendo con un discreto margine, dovette comunque sudare non poco per piegare la tenace resistenza delle ragazze di Stazzonelli.

Per quanto concerne il roster, oltre alle veterane sorelle Birolini ed a Lussana, appena ritornata ad Albino dopo i campionati disputati con Cus Cagliari e Milano, vi sono le più giovani Agazzi (2002), Laube (2001), Torri (2001), Lussignoli, Mazza ed Ernani (tutte 2005). Nel ruolo di ala invece, oltre a Panseri ed alla navigata e talentuosa lettone Veinberga, si alternano Peracchi (2001), Agazzi (2002) e Rizzo (2004).

Sotto canestro invece Stazzonelli può schierare, oltre all’esperta De Gianni, già all’Edelweiss lo scorso anno, anche Carrara, cresciuta anche lei nella cantera di Albino, che a dispetto di un’età ancora giovane (1997) ha già alle spalle diversi campionati senior. A loro si aggiunge anche la baby Cancelli (2004) che in questi mesi ha già saputo ritagliarsi spazi importanti sul parquet.

In casa Autosped il successo contro Vicenza pare aver riportato serenità nel gruppo, motivato anche dal rientro di Valentina Gatti che ha recuperato il brutto infortunio patito alla schiena alcuni mesi fa.

Oltre a questo anche le voci di mercato che parlano di un probabile nuovo innesto, atteso nelle prossime ore: l’idea sarebbe quella di inserire una giocatrice in grado di dare qualità con l’obiettivo di non sovraccaricare di lavoro Podrug e Gatti. Intanto, però, le “giraffe” dovranno concentrarsi sull’impegno di domani in Lombardia per cercare di dare continuità al proprio campionato.