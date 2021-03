Pallavolo femminile Serie B2: l’Euromac Mix di Casale impegnata sabato sul campo della Pro Patria

Casale Monferrato – Ancora una trasferta per l’Euromac Mix di Casale che domani sera, alle otto e mezza, andrà a fare visita alla Pro Patria al PalaNatta di via Don Calabria nel match valido per il campionato di serie B2 di pallavolo femminile.

La società pluri-scudettata, a livello giovanile, ha confermato in questo avvio di campionato di essere tra le compagini meglio assortite della B2. Nella gara di andata la Pro Patria espugnò il PalaFerraris con un netto 3-0 in un match condizionato anche dall’infortunio, nelle file dell’Euromac Mix, della palleggiatrice Giorgia Del Nero.

“Parlare di quella partita non è facile – il commento della Del Nero – perché il suo svolgimento ed il risultato finale non sono stati l’espressione della reale differenza tra le squadre in campo. Abbiamo l’opportunità di rifarci, di dimostrare a noi stesse che valiamo di più di quello 0-3 triste e desolante”.

Una gara che era stata preparata bene: “Era il debutto in casa, volevamo fare bene ed eravamo molto cariche. Poi, nel giro di un minuto è crollato tutto. Andiamo a Milano consapevoli che si tratta di un campo difficile, ma con la voglia giusta per portare a casa un buon risultato dando continuità alla prestazione di giovedì scorso con il Garlasco” ha aggiunto la Del Nero.

In campionato, fino ad ora, la Pro Patria ha battuto in rimonta e al quinto set la corazzata Garlasco (15-13) ed ha inflitto un secco 3-0 al Gonzaga prima di scivolare bruscamente a Busto Arsizio contro la E Work di coach Pintus (3-0).