Pallavolo: in Serie B Femminile ancora un rinvio per Arredo Frigo Valnegri Acqui Terme; in Serie B Maschile la Bollente domani ospite del Savigliano

Acqui Terme – Ancora un rinvio, il quinto consecutivo, per la Arredo Frigo Valnegri Acqui Terme. La compagine termale che milita nel campionato di pallavolo femminile di Serie B1 ha, infatti, ancora delle giocatrici positive al Covid in rosa, in attesa di completamento dei controlli medici, e domani, sabato, avrebbe dovuto affrontare in casa le toscane del Castelfranco. Invece tutto rinviato a data da destinarsi. La Arredo Frigo, dall’inizio del campionato, di fatto ha giocato solo tre gare della prima fase e poi tutto fermo, un lungo elenco di recuperi e, prima ancora, come da protocollo, le visite di idoneità medica per la ripresa dell’attività dopo un mese.

In B maschile sono, invece, tre i match che dovrà recuperare La Bollente Negrini Cte. Domani sera i termali allenati da coach Astori sfideranno, fuori casa, il Savigliano. Primo dei tre recuperi a fine marzo, avversario l’Alto Canavese.