Campionati di Eccellenza: la FIGC vorrebbe farli ripartire, il 10 marzo un nuovo Consiglio Direttivo

Roma – I campionati di calcio di Eccellenza dovrebbero ripartire. È quanto emerso ieri mattina, a Roma, nel corso del Consiglio Federale. Nei giorni scorsi il Presidente Gabriele Gravina era stato molto chiaro al riguardo, ammettendo che una risposta alle società e agli atleti bisognava darla in maniera seria ed onesta.

Secondo quanto emerso dalla riunione di ieri, la volontà della FIGC sarebbe quella di una ripartenza.

Il 10 marzo si terrà un nuovo Consiglio Direttivo nel quale si dovranno fornire proposte concrete in merito ai format per concludere i campionati. Il protocollo da attuare dovrebbe, inevitabilmente, essere quello della Serie D. Il Consiglio ha delegato Gravina con i vice presidenti che ora dovranno trovare la giusta sintesi tra le proposte e poi si procederà con un nuovo incontro nel quale dovrebbe arrivare il via libera definitivo al torneo con proposte concrete ed attuabili definite dalla Lega Nazionale Dilettanti nel prossimo Consiglio Direttivo. Tra le prime indicazioni ci dovrebbe essere lo stop alle retrocessioni con la possibilità, per i club, di evitare la ripresa in virtù di difficoltà economiche che non la renderebbero possibile e allo stesso tempo conservare la categoria. Ancora da sciogliere, invece, il nodo dei costi dei tamponi e delle sanificazioni che non è ancora chiaro se saranno a carico delle società o se ci sarà un’equa distribuzione delle spese.