La guerra al virus secondo Sun Tzu

Buongiorno e buon sabato,

nel celebre libro “L’arte della guerra” di Sun Tzu, si legge che “un esercito confuso conduce all’altrui vittoria”. E proprio la confusione, il procedere in maniera disordinata, credo rappresenti l’errore più grande che rischiamo di commettere nella guerra al Covid-19.

È una preoccupazione che nasce da alcuni fatti recenti e vale per l’Italia così come per l’Unione europea. In campo nazionale sono le diverse politiche di vaccinazione seguite dalle Regioni a dire che manca una linea comune: e leggere che le percentuali dei vaccinati cambiano molto a seconda delle zone della Penisola conferma questa fastidiosa sensazione di disordine. Bisogna avere un piano nazionale concreto e il compito tocca al generale Francesco Figliuolo (nella foto), scelto dal presidente del Consiglio Mario Draghi come nuovo commissario dell’emergenza sanitaria. Ma si deve fare in fretta, il tempo è un fattore decisivo: leggere che gli Stati Uniti promettono di avere vaccini a sufficienza per tutti gli americani entro maggio non deve farci rodere dall’invidia, ma stimolarci ad accelerare.

Sappiamo che il rapporto da centro e periferia, tra Stato e Regioni, non sempre è facile. Lo abbiamo misurato quando alcuni enti locali hanno provato fughe in avanti, minacciando acquisti di vaccini non coordinati con Roma o – come è tornato a ventilare il presidente sardo Solinas pochi giorni fa – una sorta di passaporto sanitario per chi vuole raggiungere l’isola. Ma l’azione di contrasto al coronavirus può essere efficace soltanto nella misura in cui è coordinata e può schierare un fronte compatto: se ci si muove singolarmente l’argine è facilmente accerchiabile.

È un’avvertenza che anche l’Europa dovrebbe tenere presente, provando a contenere gli egoismi nazionali. La scelta di Austria e Danimarca di sganciarsi in qualche modo dalle scelte dell’Unione europea di cui sono membri, per allearsi con Israele in un piano di produzione di nuovi vaccini, è molto grave. È vero che l’Ue ha parecchio da farsi perdonare in questa prima fase di protezione dal virus, ma non è indebolendola che si può immaginare di mettere più al sicuro i suoi abitanti.

È certamente comprensibile l’ansia di voler darsi da fare e trovare scorciatoie per sconfiggere il più presto possibile il virus, ma è anche il momento di capire che c’è un bene comune superiore al quale tutti possiamo contribuire rinunciando a una piccola dose di interesse particolare. Altrimenti finiamo nel pericolo-confusione denunciato da Sun Tzu. E se i suoi insegnamenti nell’affrontare una guerra vengono osservati da secoli, forse merita dargli ascolto anche questa volta.