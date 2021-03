Pallacanestro Serie A2: Bertram Derthona ospite di Tezenis Verona, JB Monferrato va a Biella per il derby

Alessandria – Due gare fuori dalle mura amiche per le squadre di pallacanestro della provincia di Alessandria impegnate nel campionato di Serie A2, Girone Verde. Domenica la capolista Bertram Derthona farà visita a Tezenis Verona. Tra gli scaligeri out Caroti e Janelidze.

Sempre alle 18 di domenica ci sarà il derby del Piemonte tra Edilnol Biella e Jb Monferrato. “Affrontiamo questo derby a Biella dopo una settimana in cui abbiamo cercato di recuperare energie fisiche, dopo un mese con tante partite ravvicinate – ha detto coach Andrea Valentini – noi dovremo essere bravi a limitare i loro giocatori in attacco, perché Biella in questo momento è una squadra che fa dell’attacco il suo punto di forza. Sarà sicuramente una partita fisica e di attenzione nella metà campo difensiva, mentre in attacco dovremo fare una partita ordinata, per cercare sempre di creare buoni tiri, per impedire a loro di correre in contropiede”.