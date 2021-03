Pompieri al lavoro: a fuoco un camion ad Acqui e un’auto a Casale

Acqui Terme – Nelle prime ore di stamane una squadra Vigili del Fuoco di Acqui Terme e Autobotte di Alessandria sono intervenuti in piazza Allende per domare un incendio a causa di un’incendio a un autotreno. Per lo spegnimento è stato necessario l’utilizzo di liquido schiumogeno. Sul posto Carabinieri per le indagini del caso. Ancora ignote le cause del rogo, mentre non sono stati registrati feriti. Un altro incendio si era verificato ieri sera a Casale Monferrato dove è andata a fuoco un’auto. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono durate alcune ore.