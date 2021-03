Torun – Medaglia di bronzo agli Europei indoor di Torun, in Polonia, per Paolo Dal Molin nei 60 ostacoli. L’atleta di Occimiano è così tornato sul podio dopo l’argento di otto anni fa a Goteborg. Dopo avere superato senza problemi le batteria di sabato e la semifinale di domenica mattina, Dal Molin ha dato il meglio in finale arrivando a un solo centesimo dal primato stagionale e a cinque dal suo record italiano.