Calcio Serie D: Derthona batte il Vado al “Coppi”, Casale espugna il campo del Bra

Alessandria – Finalmente una domenica pienamente positiva per le compagini calcistiche della provincia di Alessandria che militano in Serie D Girone A. Hsl Derthona e Casale sono, infatti, tornate entrambe alla vittoria dopo una settimana difficile caratterizzata dalle sconfitte dello scorso fine settimana. In casa Derthona, reduce dal ko esterno ad Imperia, è arrivato il nuovo mister, Giovanni Zichella, ex FeralpiSalò, che ha preso il posto di Luca Pellegrini e il suo esordio è stato subito positivo con i Leoncelli che, al “Coppi”, hanno trionfato contro il Vado. 2-1 il risultato finale grazie alla doppietta di Emilano. Tre punti molto importanti che permettono di tenere i Bianconeri appena sopra la zona playout. Il primo gol è arrivato al 18’ del primo tempo: angolo da sinistra di Cardore, colpo di testa di Emiliano e palla in rete. I Rossoblù liguri pareggiano con Strumbo che, su calcio d’angolo, beffa Teti. Nella ripresa i Leoncelli tornano in vantaggio al 13’ ancora con Emiliano che, di testa sugli sviluppi di un angolo, batte Lupi. Nel finale di gara il portiere del Derthona, Teti, rimedia un giallo per perdita di tempo nel battere una rimessa dal fondo mentre per il Vado Sbarbati, in pieno recupero, non inquadra la porta su un cross teso di Saccà. Al triplice fischio finale può partire la festa al “Coppi”. Bene anche il Casale che ha ottenuto tre punti pesantissimi, in ottica salvezza, sul campo del Bra, terza forza del campionato. Una gara che si è decisa in pochi minuti, dal 37′ al 39′ del primo tempo: prima il portiere dei Nerostellati, Drago, ha sventato un rigore per i padroni di casa calciato dall’ex Merkaj. Poi, nel successivo ribaltamento di fronte, Colombi ha firmato il gol vittoria con un preciso tap in che ha ribadito in rete la conclusione di Mullici.

In classifica il Derthona sale a 28 punti mentre il Casale si porta a 27.