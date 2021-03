Pallacanestro femminile Serie A2: Autosped Castelnuovo Scrivia vittoriosa in casa dell’Albino

Albino (BG) (Edelwiss Albino 58 – Autosped Castelnuovo Scrivia 75) – Vittoria esterna per Autosped Castelnuovo Scrivia che sabato sera, nel campionato di pallacanestro femminile di Serie A2, ha battuto Edelwiss Albino 75-58. Una partita tranquilla, senza apprensione e senza rischi per le tortonesi. Coach Zara risparmia Pavia, alle prese con un piccolo acciacco muscolare e non rischiata per averla a disposizione già venerdì, per il primo atto della Final Eight di Coppa Italia a Brescia. Dopo un tempo in equilibrio, al termine dell’intervallo lungo Castelnuovo Scrivia spacca la partita grazie alla fisicità delle lunghe, spinta dalle bombe di Tay Madonna che tira da 3 con il 66 per cento, della capitana Colli, 21 punti in una prestazione generosissima e di Gatti, miglior realizzatrice con 22 punti, che conferma di essere di nuovo vicinissima al top giusto alla vigilia della Final Eight. Bene anche Podrug, solidissima sotto le plance. Castelnuovo avanti anche di 21 punti, vantaggio che gestisce fino alla sirena. In settimana la società tortonese dovrebbe annunciare l’ultimo innesto, una lunga esperta.

Edelweiss Albino – Autosped Castelnuovo 58-75 (16-19, 29-31, 41-55)