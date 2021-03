Pallacanestro Serie A2: Bertram Derthona cade a Verona, terza sconfitta di fila per i Leoni

Verona (Tezenis Verona 68 – Bertram Derthona 62) – Terza sconfitta di fila, nel campionato di Serie A2 Girone Verde di pallacanestro, per la Bertram Derthona, battuta, domenica, fuori casa da una solida Tezenis Verona al termine di una gara a basso punteggio e contraddistinta dall’elevato livello di fisicità e di contatti. Dopo un primo tempo condotto nel punteggio, i Leoni hanno subito prima il rientro e poi il sorpasso di Verona, che nell’ultimo quarto ha allungato fino al 68-62 della sirena.

I Leoni sono partiti bene e hanno comandato il primo periodo per la sua intera durata (13-19 al 10’), con le iniziative di Cannon sotto canestro. Nella seconda frazione il Derthona ha raggiunto anche la doppia cifra di margine, grazie a canestri da tre punti in serie, prima di subire il parziale rientro della Scaligera, coronato dalla tripla allo scadere di Greene, che è valso il 34-40 dell’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi, Verona ha operato il sorpasso con un tramortente 9-0, prima della reazione bianconera: Sanders e Cannon hanno ridato il nuovo vantaggio al Derthona (50-54 al 30’). Nell’ultima frazione la Bertram non è riuscita a trovare soluzioni contro l’aggressività difensiva proposta dai padroni di casa, che tolgono soluzioni facili ai Leoni: Verona si è imposta per 68-62.

Scaligera Verona-Bertram Derthona 68-62 (13-19, 34-40, 50-54)