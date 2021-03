Ripristinata per metà la Via delle Fontane

Rocca Grimalda – Ieri è stata finalmente riaperta al traffico la Via delle Fontane, ovvero la provinciale che collega il centro abitato di Rocca Grimalda alla Ovada-Alessandria, dopo quasi un anno e mezzo di chiusura per frana in seguito ai danni provocati dall’alluvione del 2019. Un tratto di circa 800 metri sarà percorribile a senso unico alternato con semaforo in attesa dei lavori di completamento, che continueranno in estate. Finito l’isolamento, iniziato a dicembre 2019, è finito anche il transito alternativo attraverso le frazioni Schierano e San Giacomo, che non era certo agevole. Non è stato semplice convincere la provincia, retta dal presidente Gianfranco Baldi, a iniziare i lavori di ripristino, in quanto, questo autunno, i residenti hanno dovuto protestare con forza davanti alla Provincia. Per i lavori la Provincia ha usato 700.000 euro dei circa 7 milioni del fondo emergenze della Regione, mentre il Comune di Rocca Grimalda ha messo a disposizione altri 100.000. per completare l’opera serviranno altri 700.000 euro, per un totale di 1,5 milioni di euro di spesa.