Atletica Novese: aperte le iscrizioni per la 37° edizione de “Attraverso i colli novesi”

Novi Ligure – In un periodo storico in cui domina l’incertezza a causa della pandemia, l’Atletica Novese vuole provare comunque ad esserci. È, dunque, iniziata ufficialmente, lo scorso fine settimana, l’organizzazione della 37° edizione de “Attraverso i colli novesi”, una delle kermesse podistiche più note della provincia di Alessandria in programma il 25 aprile. Il percorso è quello di sempre, con i suoi 14,3 km di saliscendi duri, selettivi e paesaggisticamente spettacolari con partenza ed arrivo dal Quartiere G3 di Novi Ligure. Cambieranno, rispetto al passato, gli aspetti logistici pre e post gara e anche le modalità di iscrizione che riguarderanno i gruppi e gli atleti che aderiranno singolarmente.

Ecco tutte le informazioni riguardo alla competizione.

Ritrovo alla mattina alle otto in Piazza Aldo Moro, Quartiere G3 Novi Ligure.

Partenza alle 9 e mezza in Piazza Aldo Moro. Tempo massimo due ore. Alla partenza atleti ed atlete dovranno presentarsi con la mascherina che potranno togliere dopo 500 metri e dovranno rimettere dopo il traguardo. Iscrizione da inviare entro la mezzanotte di giovedì 22 aprile direttamente dalla sezione dedicata nell’online della propria società o in via eccezionale a sigma.piemonte@fidal.it. Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di 350 iscritti. Per i singoli: inviando all’indirizzo mail collinovesi@atleticanovese.it la scheda, reperibile sul sito www.atleticanovese.it, debitamente compilata. Previsti copertura assicurativa, servizio medico, servizio scopa, ambulanza, defibrillatore.

I pettorali saranno consegnati ad un solo rappresentante societario pagando la quota di iscrizione totale.

Ritiro pettorali: sabato 24 aprile dalle 10 alle ore 12 e dalle 17 alle 20 nella sede dell’Atletica Novese, allo stadio “C. Girardengo”. La mattina della gara ritiro pettorali dalle otto alle nove e un quarto.

Quota iscrizione otto ero con pacco gara.

T-shirt dell’evento e prodotto Sutter per i primi 300 iscritti, senza pacco gara cinque euro da indicare all’atto dell’iscrizione. Il pagamento avverrà al ritiro del pettorale. Il pacco gara sarà consegnato unitamente al ritiro del pettorale.

Per le Società la quota d’iscrizione potrà essere versata con bonifico bancario a Credito Valtellinese Agenzia Novi L. Cod IBAN: IT23Y0521648423000000009046 oppure il giorno della gara al ritiro del pettorale.