Calcio femminile: pareggio in extremis per l’Alessandria fuori casa contro il Torino

Torino (Torino Women 2 – Acf Alessandria 2) – È finita con un pareggio l’ultima gara del girone di andata della Serie C Girone A per l’Alessandria Calcio Femminile. In trasferta, ieri pomeriggio, le mandrogne hanno pareggiato con il Torino Women 2-2. Mister Primavera, per dare una scossa alla squadra, fa partire dal primo minuto Laura Lupi, difensore arrivato nella sessione di mercato invernale, insieme al debutto in campionato per Angelica Dalerba, portiere della primavera. L’Alessandria parte a rilento subendo il gioco granata e le “torelle” si portano in vantaggio alla mezz’ora di gioco: Giusy Vitiello, ex del match, servita da un perfetto lancio lungo si invola verso la porta e da fuori area fa partire un destro che si insacca nell’angolino basso del palo più lontano dove Dalerba non può arrivare. Poco prima della fine del primo tempo l’Alessandria acciuffa il pari grazie a Barbara Di Stefano che, ricevuto il pallone, lo spinge in rete siglando il pareggio e la sua quarta rete in campionato. Nella ripresa il Torino si riporta in vantaggio grazie alla rete di Erika Di Ponzio e l’Acf Alessandria torna a rincorrere. Le azioni si rovesciano continuamente, i portieri sono spesso chiamati in causa e la gara sembra doversi chiudere con il trionfo granata. In pieno recupero però, Sofia Bergaglia fa esultare tutta la panchina grigia grazie al gol che permette alla squadra di mister Primavera di riacciuffare il pari e mettere la parola fine alla gara. Un punto importante per l’Alessandria che resta in zona retrocessione ma ha dato segnali positivi e promettenti.