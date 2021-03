Grigi: arriva la terza vittoria di fila, al “Moccagatta” battuto l’Albinoleffe

Alessandria (Alessandria 2 – Albinoleffe 1) – Terza vittoria consecutiva, nel campionato di calcio di Serie C Girone A, per l’Alessandria che al “Moccagatta” ha battuto l’Albinoleffe e incassato il terzo successo di seguito dopo Carrarese e Livorno.

Mister Longo riporta Gazzi al centro, Chiarello è preferito a Casarini come mezzala destra e Di Quinzio torna dall’inizio. In attacco c’è la coppia decisiva delle ultime due partite ossia Eusepi ed Arrighini.

Grigi subito in rete al 9’ con un eurogol di Di Quinzio: Di Gennaro apre a sinistra, per la mezzala, che controlla di petto e mette la palla nel sette.

Al 29′ l’Albinoleffe resta in dieci: Borghini, già ammonito, va giù in area. Per l’arbitro è simulazione: secondo giallo ed espulsione.

Al 34′ occasione per il raddoppio per l’Alessandria: Gazzi apre per Celia, taglia l’area per Parodi che converge, ma sulla sua conclusione la difesa dei bergamaschi si salva.

Il primo tempo si chiude sull’1-0 per i piemontesi.

Nella ripresa partenza aggressiva dell’Albinoleffe: su un appoggio all’indietro di Sini, si inserisce Giorgione e sul taglio in area gli ospiti conquistano il primo di due angoli consecutivi.

Al 7′ l’occasione migliore per il raddoppio: Eusepi lancia Arrighini, in area è in vantaggio su Cerini, che incrocia di pochissimo sul fondo.

Alla mezz’ora pareggia l’Albinoleffe: sponda di testa di Ravasio per Piccoli, apertura per Giorgione che infila Pisseri, con la difesa grigia a maglie troppo larghe.

Al 33′, sponda Alessandria, traversa piena colpita da Corazza, a portiere battuto.

Al 44′ altra occasione per l’Alessandria ancora con Parodi, il suo destro sfila di un nulla sul fondo.

Al 47′ miracolo di Savini sul missile di Eusepi, che alza sulla traversa.

Al 48’ l’Alessandria, al 3′ dei 4 minuti di recupero, passa di nuovo in vantaggio: sugli sviluppi del terzo angolo, svetta di testa Di Gennaro e infila Savini. Finisce 2-1.

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Sini; Parodi, Chiarello (32’st Casarini), Gazzi (32’st Bruccini), Di Quinzio, Celia (42’st Stanco); Eusepi, Arrighini (32’st Corazza). A disp.: Crisanto, Cosenza, Crosta, Macchioni, Giorno, Poppa, Bellodi, Rubin, All.: Longo

Albinoleffe (3-5-2): Savini; Borghini, Canestrelli, Riva; Tomaselli (40’pt Cerini), Nichetti, Genevier (29’st Petrungaro), Piccoli, Gelli; Giorgione, Cori (29’st Ravasio). A disp.: Paganessi, Caruso, Berbenni, Trovato, Gabbianelli, Mondonico, Ghezzi, Maritato. All.: Zaffaroni.

Arbitro: Perri di Roma1

Gol: pt 9′ Di Quinzio; st 31′ Giorgione, 48′ Di Gennaro

Ammoniti: Borghini per gioco falloso, Giorgione per proteste

Espulsi: Borghini (Alb.)

Corner: 3-6

Recuperi: 0+4

Note: serata fredda, terreno in condizioni accettabili. Si gioca a porte chiuse.