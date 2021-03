Pallacanestro Serie A2: JB Monferrato male nel derby contro Biella

Biella (Edilnol Biella 83 – JB Monferrato 72) – Esce sconfitta dal Biella Forum la Novipù la JB Monferrato che cede il passo alla Edilnol con il risultato di 83-72. I padroni di casa dopo una partenza flash nel primo quarto controllano la contesa fino all’ultima frazione dove i ragazzi di coach Valentini tornano a contatto mancando di un soffio l’insperato aggancio. Da annoverare i 23 punti di Thompson miglior marcatore di serata. Prossimo match: domenica prossima finalmente al PalaFerraris contro Treviglio.

Si parte subito con la schiacciata di Hawkins. I primi punti rossoblù sono di Camara che di prepotenza raccoglie sul ferro un affondo di Fabio Valentini. Hawkins si dimostra una spina nel fianco. SI aggiunge anche al coro Carroll: la sua tripla vale il 10-2. D’Almeida-Camara è una bella sfida sotto canestro. Due triple lampo di Hawkins e D’Almeida valgono il 22-6. È un momento difficile per la Novipiù. Thompson interrompe il digiuno con due tiri liberi. Ancora un viaggio in lunetta per Donzelli e primo quarto che si chiude sul 25-10.

Si riparte con il canestro di Martinoni. Thompson canestro e fallo. 25-15. Partita tutta da giocare. Donzelli con la punta delle dita, poi al secondo tentativo Thomposn trova il canestro del 29-22 che costringe coach Squarcina al timeout. Reagisce Biella. Hawkins con una bella iniziativa volante, poi D’Almeida che serve Miaschi e riporta a +11 il vantaggio. Tripla di Tomasini pronta risposta di Carroll con una schiacciata poderosa. Nell’ultimo minuto di gioco break dei padroni di casa. Prima D’Almeida e poi Carroll infiammano il Biella Forum. 41-28 con cui si va all’intervallo.

Due canestri di Thompson per togliersi di dosso la paura. 43-32. Martinoni lotta al rimbalzo e dalla lunetta non sbaglia. Biella però non si scompone. La tripla di Barbante ricaccia la JB a debita distanza. 53-36. Thompson prova a dar coraggio ai suoi ma Barbante è in momento di grazia. Cinque punti consecutivi di Carroll valgono il +21. Si chiude il terzo quarto sul 66-46 con il canestro di Thompson in sospensione.

Dopo un primo minuto in dormiveglia sullo scadere dei 24” Tomasini trova un canestro da tre impossibile. Biella perde palla e sul capovolgimento di fronte Thompson fa 66-51. Canestro e fallo per Martinoni. La JB difende forte. Fabio Valentini si sblocca da tre punti. Berdini s’inventa una gran tripla. Di nuovo +14. La partita però è ancora viva. Camara dai liberi ed il contropiede di Thompson valgono il -9. Si lotta su ogni pallone. La tripla di Fabio Valentini riporta la JB addirittura sul -5. Il gioco da tre punti di Carroll però interrompe il momento super della Novipiù. Sull’azione successiva Hawkins monta i titoli di coda sulla sfida. Luca Valentini accorcia ai liberi ma ormai non c’è più niente da fare. Finisce 83-72 per la Edilnol Biella che vince con merito.

Edilnol Biella – Novipiù JB Monferrato 83-72 (25-10, 16-18, 25-18, 17-26)