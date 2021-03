Pallacanestro Serie B: grinta e cuore non bastano, Fortitudo Alessandria sconfitta in casa di Tigers Cesena

Cesena (Tigers Cesena 93 – Fortitudo Alessandria 70) – Ennesima sconfitta per la Fortitudo Alessandria che a Cesena, nel campionato di pallacanestro di Serie B, si è arresa a Tigers Cesena 93-70.

Nelle file della squadra di coach Vandoni non sono bastati i 20 punti di Alessandro Ferri, miglior realizzatore, gli undici di Avonto e i 10 di Giancarli. I piemontesi hanno, comunque, pagato una peggior realizzazione sotto canestro rispetto a Cesena.

Nelle file dei romagnoli Alessandrini è stato il miglior realizzatore mentre Dell’Agnello continua ad essere il faro indiscusso dell’attacco bianconero. Dopo i primi due quarti combattuti, con il secondo chiuso in avanti, la Fortitudo ha poi decisamente mollato la presa nel prosieguo della gara e a Cesena, di fatto, sono bastati gli ultimi due minuti di terzo quarto ai romagnoli per azzannare la preda, scappare via e fare vedere anche sprazzi di buon gioco.

I ragazzi di coach Vandoni tornano, così, a casa sconfitti ancora una volta mentre Cesena approccia così la prossima settimana con il morale alto e soprattutto con la presa di coscienza di sapere giocare da squadra.

Tigers Cesena – Fortitudo Alessandria 93-70 (24-23, 19-20, 22-14, 28-13)