Addio a Ferruccio Allara, consigliere comunale della Lega ed ex presidente dell’Acqui Calcio

Acqui Terme – Mondo della politica e dello sport acquese in lutto per la morte di Ferruccio Allara, 75 anni, scomparso ieri sera a causa di un malore all’Ospedale Galliano. Agente di commercio, Allara era stato consigliere comunale della Lega, ricoprendo anche il ruolo di vicepresidente di Amag. Ma il suo nome, nella città termale, è legato anche al mondo del calcio per essere stato presidente dell’Acqui Calcio in due occasioni: negli anni ’90 e nel 2012. Sotto la sua gestione i Bianchi centrarono la promozione in Serie D.

“Un grande uomo e un grandissimo tifoso – ha fatto sapere il club termale in una nota – innamorato della maglia dei Bianchi, Ferruccio ha saputo regalare ai tifosi molte gioie e per questo rimarrà per sempre nella storia di questa società e nei ricordi degli appassionati”.

“Nel cuore di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo, rimanga il suo ricordo” il ricordo della Lega Salvini Premier di Acqui.